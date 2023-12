Nowy projekt budżetu na 2024 r. zakłada większy deficyt i zmiany ws. VAT

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy budżetowej na 2024 r. W porównaniu do projektu w wersji przygotowanej przez poprzedni rząd przewidziano zwiększenie wydatków o 17 mld zł i zmniejszenie przychodów o 2 mld zł. W efekcie w przyszłym roku deficyt ma wynieść 184 mld zł. Obecny projekt zakłada również, że zerowa stawka VAT na żywność i określone produkty lecznicze będzie obowiązywać do końca marca 2024 r.