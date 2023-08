Nowy program wsparcia dla energochłonnych firm

W sierpniu ruszy nabór do kolejnej tury rządowego programu wsparcia dla branż energochłonnych. Rządowa uchwała w tej sprawie zakłada, że o pomoc wnioskować będą mogły firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Budżet programu wynosi 5,5 mld zł, a do udziału uprawnionych będzie w sumie ok. 3 tys. przedsiębiorstw.