Nowy program dopłat do samochodów elektrycznych ma być dużo atrakcyjniejszy

Porażka programu dopłat do samochodów elektrycznych (Zielony samochód) spowodowała, że na dopłaty do elektromobilności postanowiono spojrzeć bardziej uważnie. Zakres przedstawionych w ramach programu "Mój elektryk" dopłat, zróżnicowanie form dopłat oraz poszerzenie kręgu beneficjentów spowoduje być może większe zainteresowanie. O szczegółach Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 24487 do ministra klimatu i środowiska w sprawie programu dopłat do samochodów elektrycznych

Szanowny Panie Ministrze,

długo zapowiadane programy dopłat do samochodów elektrycznych wystartowały 26 czerwca ubiegłego roku. Jeden z programów tzw. zielony samochód skierowany był do osób fizycznych. Na ten cel przeznaczono aż 37,5 mln zł. Osoby fizyczne kupując nowy (czyli niezarejestrowany wcześniej) samochód elektryczny, mogły liczyć na dofinansowanie. Wynosiło ono do 15 proc. wartości samochodu, ale nie więcej niż 18 750 zł. Koszt zakupu samochodu nie mógł przekroczyć 125 tys. zł.

Program nie cieszył się jednak dużą popularnością. W ubiegłym roku wniosek o dopłatę do e-auta do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyło zaledwie ok. 400 osób.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Czy i kiedy wystartuje nowy program z dopłatami do samochodów elektrycznych przeznaczony dla osób fizycznych?

Jakie działania zostaną podjęte przez rząd, by nowy program był bardziej atrakcyjny?

Jaka wielkość środków będzie przeznaczona w bieżącym roku na nowy program dopłat do aut elektrycznych?

Jakie będą dodatkowe przywileje dla osób jeżdżących samochodami elektrycznymi?

Z poważaniem

Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm RP

02-06-2021

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie programu dopłat do samochodów elektrycznych, znak K9INT24487, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

1. Czy i kiedy wystartuje nowy program z dopłatami do samochodów elektrycznych przeznaczony dla osób fizycznych?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje program priorytetowy „Mój elektryk”, w którym przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1...