Nowy podatek od nadmiarowych zysków? Biznes zgłasza wątpliwości

Zgodnie z zaprezentowanym w lipcu br. projektem nowelizacji, parapodatek ma objąć nadmiarowe zyski sektora węglowego, które zostały uzyskane w 2022 r. Za nadzwyczajne zyski uznane mają zostać dochody przekraczające 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Stawka daniny wyniesie 33 proc. Obciążenie dotyczyć będzie podmiotów zajmujących się wydobyciem, wytwarzaniem albo obrotem węglem.

„O tyle wydaje się to po części zrozumiałe, że specyfika wycen węgla na rynku polskim powoduje, że rynek ten reaguje z opóźnieniem w stosunku do sytuacji międzynarodowej, przez co jeszcze na początku bieżącego roku mieliśmy sytuację w której na rynkach świat...