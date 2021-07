Nowy podatek cyfrowy? Sejm rozpoczął prace nad projektem

Do pierwszego czytania sejmowego trafił poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. Eksperci Konfederacji Lewiatan apelują o odrzucenie tego projektu i zdecydowanie się na wprowadzenie podatku cyfrowego dopiero, gdy będą znane już ostateczne propozycje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Projekt nowej ustawy został zgłoszony do Sejmu przez posłów Lewicy już w 2020 r., ale skierowano go do pierwszego czytania z dużym opóźnieniem.

– Kontynuowanie prac nad poselskim projektem jest sprzeczne z ostatnimi deklaracjami władz, które wielokrotnie i na różnych forach deklarowały wolę przystąpienia do porozumienia OECD dotyczącego uregulowania globalnego opodatkowania gospodarki cyfrowej. Zdziwienie budzi poselski tryb procedowania tak ważnej ustawy – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Aleksandra Musielak.

W poselskim projekcie zaproponowano, by podatek cyfrowy wynosił 7 proc. Stawka byłaby więc znacznie ...