Nowy Ład Podatkowy – przedsiębiorcy liczą na konsultacje i debatę nt. zmian

Na razie nie ma pewności, jaki będzie Nowy Ład Podatkowy. Z informacji, które przedostały się do mediów, wynika, że może chodzić m.in. o zwiększenie do ok. 30 tys. zł kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem PIT oraz jednoczesne podniesienie opodatkowania podatników o wysokich dochodach. Premier Mateusz Morawiecki wskazywał z kolei na potrzebę całościowej przebudowy systemu podatkowego.

Środowisko przedsiębiorców liczy na to, że planowane zmiany będą szeroko konsultowane ze stroną społe...