Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart może ruszyć jeszcze w 2024 r.

Bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy zostaną zastąpione przez nowy kredyt mieszkaniowy #naStart, który będzie obejmować finansowe wsparcie w postaci dopłat do rat. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło już projekt ustawy ws. nowego rozwiązania. Większe wsparcie ma zostać skierowane do wieloosobowych gospodarstw domowych, w tym rodzin z dziećmi. Kredyt #naStart zostanie wprowadzony prawdopodobnie jeszcze w 2024 r.

– Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Krzysztof Hetman.

Zgodnie z projektem ustawy, gwarancja wkładu własnego będzie udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego...