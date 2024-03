Nowe wyjaśnienia MF ws. stosowania e-SAD względem wyrobów nieakcyzowych

Resort finansów opublikował wyjaśnienia dotyczące stosowania elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD) w odniesieniu do przemieszczania w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobów nieakcyzowych, które zawierają całkowicie skażony alkohol etylowy. Stanowisko zostało też potwierdzone przez Komisję Europejską.

Sprawa dotycząca obowiązku stosowania e-SAD w przypadku przemieszczania w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobów nieakcyzowych zawierających całkowicie skażony alkohol etylowy (np. płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych i płyny do dezynfekcji rąk) budziła do tej pory liczne wątpliwości wśród podatników.

„W przypadku wyrobów nieakcyzowych, które zawierają w swoim składzie alkohol etylowy o mocy objętościowej powyżej 1,2 proc., całkowicie skażony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/...