Nowe świadczenie wspierające już od 2024 r.

W przyszłym roku wprowadzone zostanie świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Wysokość świadczenia będzie zależna od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Ustawa zakładająca wdrożenie nowego świadczenia została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zgodnie z założeniami, nowe świadczenie wspierające ma stanowić pomoc służącą częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Ustawa szczegółowo określa warunki nabywania prawa do świadczenia i zasady jego przyznawania i wypłacania. Co ważne, wsparcie będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami.

„Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby w wieku od ukończenia 18. roku życia, posiadające decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę ...