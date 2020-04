Nowe świadczenie kryzysowe? Do Sejmu trafił projekt ustawy

Klub parlamentarny Lewicy skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym. W projekcie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego na czas początkowej fazy kryzysu – tzw. świadczenia kryzysowego. Zmiany miałyby dotyczyć również dotychczasowych zasiłków dla bezrobotnych.

„System świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych od wielu lat wymaga przebudowy – tak by świadczenia te zaczęły pełnić funkcję kompensacyjną i w bardziej zadowalającym stopniu realizowały funkcję alimentacyjną, a dostęp do nich był szerszy niż dotychczas. Pandemia COVID-19 uwidocznia tę konieczność w sposób szczególny. W obliczu kryzysu epidemicznego i wywołanego nim kryzysu gospodarczego nie można dopuścić do radykalnego ubożenia polskich gospodarstw domowych” – przekonują projektodawcy.

Jak wskazano w projekcie, w obecnej sytuacji konieczne jest wprowadzenie świadczenia kryzysowego, którego konstrukcja miałaby być maksymalnie uproszczona. Jego wysokość wynosiłaby 8...