Nowe świadczenia dla pracujących rodziców coraz bliżej

W Sejmie trwają prace nad projektem nowej ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic". Projekt, który jest już po pierwszym czytaniu, przewiduje wprowadzenie z początkiem października br. trzech nowych świadczeń, w tym m.in. babciowego. Wsparcie kierowane będzie do rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Łączny budżet programu to niemal 9 mld zł.