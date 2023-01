Nowe sposoby na zakaz handlu w niedziele

Interpelacja nr 37717 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie niektórych wyłączeń w zakresie zakazu handlu w niedziele

Wprowadzenie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest bezdyskusyjnie słuszne. Jednak niektóre wyjątki wymienione w art. 6 ustawy są nadużywane.

Od kilku miesięcy w otwartych 7 dni w tygodniu sklepach coraz częściej można spotkać funkcjonujący tam "Klub Czytelnika", "Wypożyczalnię sprzętu sportowego", a w niektórych marketach część dostępnych tam produktów pochodzi z rolno-spożywczych rynków hurtowych. W pierwszym przypadku ok. 100 pozycji książkowych na regale oraz stolik i 2 krzesła oznaczać mają prowadzenie działalności w zakresie kultury. W drugim przypadku 2 piłki do siatkówki, 2 piłki do koszykówki, kijki trekkingowe, czy też rakiety do tenisa znajdujące się w liczącym ok. 1 m2 koszu sklepowym świadczyć mają o prowadzeniu działalności w zakresie sportu. By poczytać na miejscu książkę z regału albo wypożyczyć ją lub sprzęt sportowy na kilka dni należy zapoznać się z odpowiednim regulaminem, wypełnić kwestionariusz, a także zapłacić symboliczną kaucję za wypożyczenie do domu. Zazwyczaj u ww. przedsiębiorców we wpisie do CEIDG lub w KRS zawarty jest stosowny rodzaj działalności dotyczący owego wyłączenia - nie mniej jednak, nie musi to być przeważający rodzaj działalności. Nie trzeba też prowadzić ewidencji, o jakiej mowa w art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

Z uwagi na fakt, że w art. 3 ustawy nie zawarto definicji zakładu prowadzącego działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, o jakich mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy oraz brak odesłania w tym zakresie do przepisów odrębnych, coraz więcej przedsiębiorców twierdzi, że do otwarcia placówek handlowych w niedziele wystarcza: prowadzenie w nich jakiejkolwiek działalności w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku albo zakup niektórych produktów na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych. Wydają się to potwierdzać korzystne dla przedsiębiorców orzeczenia sądów rozpatrujące wnioski o ukaranie kierowane przez inspektorów pracy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania: