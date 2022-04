Nowe rozporządzenie ws. informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

W środę weszło w życie nowe rozporządzenie ws. przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nowe przepisy dotyczą przesyłania tego rodzaju informacji drogą elektroniczną. Niedawno doszło też do przedłużenia do 30 września br. terminu na przekazanie takich informacji.

Wymóg przekazywania skarbówce informacji dotyczących posiadania praw w spółce nieruchomościowej jest wskazany w przepisach ustaw o PIT i CIT. Obowiązek dotyczy spółek nieruchomościowych i podatników.

W ostatnim czasie resort finansów zdecydował się na wydłużenie terminu na przekazanie informacji do 30 września 2022 r. – dłuższy termin odnosi się do spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 do 31 maja 2022 r.

W nowym rozporządzeniu z 8 kwietnia br. Ministerstwo Finansów szczegółowo określiło natomiast zasady przes...