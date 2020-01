Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR - bez ewidencji wyposażenia

dostosowuje do zakresu ustawowego upoważnienia brzmienie przepisu, który określa przypadki, w jakich podatnicy obowiązani do prowadzenia księgi, mogą nie stosować określonych przepisów rozporządzenia (§ 4 nowego rozporządzenia; § 7 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r.). Jednocześnie uregulowano w przepisie przejściowym i dostosowawczym sytuację podatników, którzy na podstawie § 7 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. złożyli właściwy wniosek do dnia 31 grudnia 2019 roku (§ 32 i 33 nowego rozporządzenia),