Nowe przepisy wzmacniają pozycję pracowników w sporach z pracodawcami

W piątek weszły w życie nowe przepisy, które wzmacniają pozycję procesową pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy. Od teraz sąd może w praktyce nakazać przedsiębiorcy, by ten przywrócił do pracy zwolnioną osobę do końca procesu. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego.