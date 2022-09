Nowe przepisy ws. odpowiedzialności spółek za przestępstwa środowiskowe

Zgodnie z wprowadzonymi 1 września br. zmianami, podwyższono wysokość kar za poszczególne przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku. Teraz w niektórych sytuacjach kara będzie mogła sięgnąć nawet 10-12 lat pozbawienia wolności. Wprowadzono też obowiązek orzekania co do zasady nawiązki w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Duże znaczenie dla firm może mieć zaostrzenie zasad odpowiedzialności za prz...