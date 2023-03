Nowe przepisy o udostępnianiu danych przez organy podatkowe

Do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostaną zmiany, które pozwolą organom podatkowym na udostępnianie resortowi właściwemu do spraw informatyzacji danych objętych tajemnicą skarbową. Przekazywanie informacji ma dotyczyć zakresu niezbędnego do udostępnienia usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych. Nowelizacja w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a większość zmian powinna wejść w życie w kwietniu br.