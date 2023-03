Nowe osłony socjalne dla górników i pracowników branży elektroenergetycznej

Nowa ustawa jest powiązana z planami rządu ws. transformacji energetycznej. Przewiduje się bowiem stopniowe odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych.

„Celem uchwalenia projektowanej ustawy jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy)” – wskazuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie urlopów górniczych i energetycznych w wymiarze do 4 lat. Urlop tego rodzaju przysługiwać będzie pracownikowi, któremu z powodu wieku i łącznego stażu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do...