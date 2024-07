Nowa ustawa wiatrakowa pozwoli na znaczny rozwój farm wiatrowych

W trakcie bieżącego kwartału rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Głównym elementem nowego projektu tzw. ustawy wiatrakowej jest zmniejszenie do 500 m minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Jak szacuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), liberalizacja przepisów umożliwi nawet dwukrotne zwiększenie potencjału energetyki wiatrowej – do poziomu ponad 40 GW mocy do 2040 r.