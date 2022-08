Nowa ustawa wesprze przedsiębiorstwa społeczne

Z oficjalnych danych wynika, że w Polsce działa obecnie ok. 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej, a zdecydowaną większość (97 proc.) stanowią wśród nich organizacje pozarządowe. Pozostała część to spółdzielnie i jednostki reintegracyjne. Podmioty tego rodzaju zatrudniają w sumie ok. 200 tys. osób.

– Głównym celem ustawy, która czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy, jest rozwój ekonomii społecznej, tworzenie nowych miejsc pracy i szersze wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zapowiada wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej, Anita ...