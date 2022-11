Nowa ustawa o fundacji rodzinnej. Założenie fundacji nie będzie opodatkowane

Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o fundacji rodzinnej. W ramach fundacji możliwe będzie utrzymanie majątku firmy w jednych rękach, co miałoby pozytywnie wpływać na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa oraz realizacji nowych inwestycji. Samo założenie fundacji i przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane.