Nowa ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej. Rząd przyjął projekt

Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Przygotowany przez resort cyfryzacji projekt przewiduje stworzenie systemu, który zapewni obywatelom pełny i łatwy dostęp do wiedzy nt. ich oszczędności emerytalnych. W ramach systemu w jednym miejscu dostępne będą dane dotyczące różnych produktów emerytalnych, w tym ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK i OFE. Aktualna wersja projektu zakłada, że do CIE trafią jedynie dane osób chętnych.