Nowa ustawa o bezpieczeństwie gazowym państwa. Projekt już w Sejmie

Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy mającej wzmocnić bezpieczeństwo gazowe państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. W praktyce dojść ma m.in. do wydłużenia okresu, gdy obowiązkowe zapasy gazu ziemnego powinny być dostarczone do systemu. Jednocześnie ochrona taryfowa dla odbiorców domowych i wybranych instytucji zostanie przedłużona do 2027 r.