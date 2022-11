Nowa ustawa o aktywności zawodowej zmodernizuje instytucje rynku pracy

Na początku 2023 r. w życie wejść powinna nowa ustawa o aktywności zawodowej, która ma doprowadzić m.in. do uniezależnienia prawa do opieki medycznej od rejestracji w urzędzie pracy. Szykowane są też nowe formy aktywizacji osób biernych zawodowo. Środowisko pracodawców twierdzi, że ustawa może zmodernizować instytucje rynku pracy.

Nowa ustawa o aktywności zawodowej zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– Modernizacja instytucji rynku pracy jest konieczna z uwagi na potrzebę szybkiego i efektywnego reagowania na zmiany. Projekt inaczej reguluje kwestie podejścia do osób bezrobotnych, działań urzędów pracy oraz przewiduje m.in. zmiany w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Niektóre propozycje wymagają szerszej merytorycznej debaty – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Nadia Kurtieva.

Środowisko pracodawców pozytywnie ocenia m.in. projektowane uniezależnienie prawa do opieki medycznej od zarejestrowania się w urzędzie pracy. W efekcie osoba, która nie ma tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, ma być zgłaszana do ubezpieczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce modyfikacja tego rodzaju ma skutkować likwidacją z...