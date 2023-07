Nowa ustawa ma uszczelnić obrót paliwami. Rząd przyjął projekt

„Nowe rozwiązania usprawnią proces obrotu wrażliwymi wyrobami akcyzowymi. Pozwoli to na bieżące monitorowanie przewozu benzyn i oleju napędowego oraz monitorowanie obrotu tych wyrobów. Proponowane przepisy pozwolą także na redukcję nadużyć dotyczących obrotu paliwami ciekłymi oraz zapewnią przejrzystość obrotu w obszarach, które dotychczas nie były monitorowane” – zapewnia rząd.

Projekt zakłada, że podmioty uczestniczące w obrocie paliwami silnikowymi będą zobowiązane do rejestrowania miejsca dostarczania paliw. W efekcie firma wysyłająca ma uzyskać pewność odnośnie możliwości dostarczenia paliwa także do miejsca, które nie jest stacją paliw, ale ma uprawnienie do odbioru paliwa. ...