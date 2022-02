Nowa ustawa antylichwiarska zdecydowanie zmniejszy koszty pożyczek

Nowe regulacje mają na celu wzmocnienie ochrony pożyczkobiorców i najsłabszych uczestników rynku finansowego. Eksperci oceniają, że ustawa może pomóc w ucywilizowaniu rynku pożyczek pozabankowych, które część konsumentów wpędzają w spiralę długów.

– Zmiany będą mieć szerokie przełożenie na wszystkich uczestników rynku pożyczkowego, nie tylko pożyczkodawców, ale i konsumentów, a ich najważniejszym efektem będzie zmniejszenie ryzyka popadnięcia w spiralę zadłużenia. Ta ustawa ma ograniczyć właśnie tego typu sytuacje. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości i ogólnodostępne statystyki pokazują, że jak najbardziej to rozwiązanie ma sens i potwierdzenie w liczbach. Mówimy bowiem o ok. 30 proc., czyli ok. 2,5 mln osób, które mają problem z regularną spłatą swojego zadłużenia i s...