Nowa specustawa ułatwi zatrudnianie Ukraińców

W tym tygodniu do Sejmu trafi projekt nowej specustawy dotyczącej m.in. zatrudniania obywateli Ukrainy. Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zmiany zapewnią Ukraińcom swobodniejszy dostęp do polskiego rynku pracy i dostęp do świadczeń, w tym m.in. środków z programu 500+. Wprowadzona zostanie krótka ścieżka legalizacji pobytu dla uchodźców, a pracodawca będzie zobowiązany tylko do powiadomienia urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy.