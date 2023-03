Nowa instytucja składu VAT. Resort finansów rozpoczął konsultacje

Do polskiego systemu podatkowego wprowadzona może zostać nowa instytucja składu VAT. Ministerstwo Finansów rozpoczęło już konsultacje podatkowe dotyczące wdrożenia tego rodzaju instytucji. Konsultacje potrwają do 3 kwietnia br., a resort liczy m.in. na to, że uda się określić branże, dla których składy VAT mogłyby stać się interesującym rozwiązaniem. W założeniu skład VAT ma stanowić zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców.