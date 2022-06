Nowa dyrektywa Omnibus. Polskie prawo wciąż nie zostało dostosowane

Kraje członkowskie Unii Europejskiej miały czas do 28 maja br. na wdrożenie dyrektywy 2019/2161, czyli tzw. dyrektywy Omnibus. W Polsce proces wprowadzania zmian do przepisów krajowych jest opóźniony, a obecnie przewiduje się, że rząd przyjmie projekt w tej sprawie do końca czerwca br. Pakiet zmian ma szczególnie istotny wpływ na firmy oferujące towary i usługi w środowisku cyfrowym.