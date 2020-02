Nota korygująca do faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”

W sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy i spełniających pozostałe warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, to począwszy od dnia 1 listopada 2019 r. ma obowiązek zamieszczenia na tej fakturze informacji o treści „mechanizm podzielonej płatności”. W obrocie gospodarczym mogą się zdarzać takie sytuacje gdy sprzedawca przez błąd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem. Czy nabywca może sam dokonać poprawy wadliwie wystawionych przez sprzedawcę faktur, wystawiając do nich noty korygujące?