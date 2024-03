Niższy VAT na usługi kosmetyczne może poprawić kondycję branży

Z początkiem kwietnia br. usługi świadczone przez salony kosmetyczne zostaną objętym obniżoną stawką VAT na poziomie 8 proc. (zamiast standardowych 23 proc.). Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, branża usług kosmetycznych i fryzjerskich zmaga się z wyraźnym wzrostem zadłużenia. Tylko w ciągu roku ogólne zadłużenie branży podwyższyło się o blisko połowę, by na koniec stycznia br. wynieść niemal 154 mln zł. Analitycy wskazują, że nowa preferencja podatkowa może poprawić kondycję branży usług kosmetycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem resortu finansów, od 1 kwietnia br. obniżona stawka na poziomie 8 proc. obejmie także: usługi kosmetyczne, manicure i pedicure (PKWiU 96.02.13.0); – usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu (PKWiU ex 96.02.14.0); – pozostałe usługi kosmetyczne (PKWiU 96.02.19.0). W konsekwencji dojdzie również do ujednolicenia stawki na usługi w branży beauty, które są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKWiU 96.02.1.

Szacuje się, że na zmianach skorzysta ok. 16 tys. podatników VAT. Obniżka VAT będzie kosztować budżet państwa w bieżącym roku ok. 128 mln zł, a w kolejnych latach będzie to po 207-2...