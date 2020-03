Niższe stopy procentowe. Jakie będą skutki?

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,5 pkt proc. Uchwała w tej sprawie weszła już w życie. Obniżenie stóp ma pomóc w walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Eksperci oceniają jednak, że skutki takiej polityki pieniężnej nie trafią do przedsiębiorców w taki sposób, jak jest to oczekiwane.