NIK sprawdziła, jak urzędy wprowadzały RODO

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wybrane urzędy wprowadzały nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Okazuje się, że w większości przypadków systemy przetwarzania/zabezpieczania takich danych i procedury dotyczące ich ochrony opracowano i wprowadzono w życie zgodnie z wymogami. W poszczególnych urzędach dostosowanie się do RODO kosztowało od ok. 2 tys. zł do nawet 560 tys. zł.