Niewypłacalności firm w Polsce. Rok 2020 był rekordowo zły

W całym 2020 r. w oficjalnych źródłach sądowych opublikowano informacje o 1293 niewypłacalnościach polskich przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 32 proc. rok do roku – wynika z danych zebranych przez firmę Euler Hermes. W samym IV kwartale 2020 r. liczba niewypłacalności okazała się najwyższa w historii. Eksperci przewidują, że w obecnym roku dojdzie do kolejnego wzrostu liczby niewypłacalnych firm.