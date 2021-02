Nietransakcyjne przemieszczenie towaru

Nietransakcyjne nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów (nietransakcyjne przemieszczenie towarów), występuje w sytuacji gdy przemieszczenie następuje z obszaru innego państwa UE do Polski, pod warunkiem, że towary te zostały przez podatnika w tym innym kraju unijnym wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bądź dokonano ich importu, i mają one służyć działalności gospodarczej podatnika.

Przykład

Przemieszczenie nietransakcyjne to przywóz transportem drogowym lub kolejowym towaru importowanego przez podatnika, który drogą morską został sprowadzony do któregoś z zachodnioeuropejskich portów np. Rotterdamu czy Hamburga. Import w takim miejscu miał miejsce do kraju UE będącego siedzibą portu wyładunku towaru.

Nazwa „nietransakcyjne przemieszczenie” bierze się stąd, iż istotnie mamy w takim przypadku do czynienia z fizyczną zmianą miejsca przez towar, a więc z jego przemieszczeniem. Jednak nie następuje ono w ramach transakcji handlowej zawieranej pomiędzy kontrahentami a działania jednostronnego.

Podstawa opodatkowania takiego przemieszczenia

Do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadkach, o których mowa w art. 11 (nietransakcyjnego przemieszczenie towaru) stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 2.

W myśl art. 29a ust. 2 w przypadku towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 (przekazywanych nieodpłatnie przez podatnika a nabytych przez jego przedsiębiorstwo, czyli m.in. przemieszczanych nietransakcyjnie w ramach WDT), podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy jej brak – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Stanowiska odnośnie tego zagadnienia, reprezentowane przez organy podatkowe:

Na cenę nabycia przemieszczanych towarów składają się cło, koszty zakupu towarów importowanych. Takie spojrzenie znajdujemy w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 2011 r., sygn. ITPP2/443-530a/11/AW czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2012 r., sygn. IPPP3/443-843/12-2/SM. Pogląd odmienny wyrażony został m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 czerwca 2014 r., sygn. ITPP3/443-111/14/MD. Zgodnie z nim podstawa opodatkowania obejmować winna jedynie kwotę jaką nabywający płaci sprzedawcy towarów (eksporterowi), bez powiększania jej o dodatkowe elementy, w szczególności publicznoprawne należności.

W podstawie opodatkowania przemieszczanych nietransakcyjnie towarów zawrzeć należy cenę zakupu towaru, cło pobrane w innym kraju UE, opłaty za transport, ubezpieczenie oraz niesłusznie naliczony przez zagraniczne organy VAT (ten zasadniczo podlega w Polsce zwrotowi).

Podstawa opodatkowania w dostawie nietransakcyjnej nie powinna z kolei zawierać: kosztów transp...