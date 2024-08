Nieruchomości i podatki (8) Sprzedaż nieruchomości i PIT – Koszty odpłatnego zbycia, waloryzacja kosztów i nabycia nieodpłatne

Czym zatem są owe koszty odpłatnego zbycia? W doktrynie podkreśla się, że są to wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku. Do katalogu tego rodzaju wydatków można przykładowo zaliczyć: koszty ogłoszeń w prasie, koszty pośrednika w obrocie nieruchomości, koszty konsultacji prawnej w sprawie kształtu przedwstępnej umowy sprzedaży.

WAŻNE

Kosztem podatkowym przy odpłatnym zbyciu nieruchomością są również wydatki poniesione przez sprzedającego na odpłatne zbycie nieruchomości. Obowiązkowo muszą one jednak wykazywać związek przyczynowo-skutkowy z dokonaną sprzedażą.

Waloryzacja kosztu nabycia i kosztu wytworzenia

Okres opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi pięć lat. Jak wiadomo rynek nieruchomości jest bardzo dynamiczny co sprawia, że również ceny ulegają częstym zmianom. Uwzględniając tą okoliczność ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do ustawy art. 22 ust. 6f ustawy PIT, który wskazuje, że koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Podatnik ma zatem możliwość podwyższenia w momencie sprzedaży kosztów nabycia nieruchomości z zastosowaniem przedstawionego wskaźnika. Trzeba jednak pamiętać, że podwyższenie dotyczy wyłącznie wydatków na nabycie (wytworzenie) nieruchomości i nie ma zastosowania w odniesieniu do nakładów (remonty, ulepszenia oraz modernizacje).

