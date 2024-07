Nieruchomości i podatki (6) Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub darowizny

Zgodnie z art. 922 § 1 KC prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Jak natomiast wynika z art. 924 KC spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Istotny jest także art. 925 KC, który podaje, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Powyższe oznacza to, że w przypadku dziedziczenia momentem nabycia nieruchomości jest dzień śmierci spadkodawcy.Data ta jest jednocześnie dniem nabycia nieruchomości.

Na skutek nowelizacji przepisów, od 1 stycznia 2019r. wprowadzono do ustawy PIT szczególne rozwiązania w zakresie ustalania momentu nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia. Otóż zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 5 ustawy PIT, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

To korzystna dla podatników zmiana przepisów - w obecnym stanie prawnym moment nabycia nieruchomości wyznacza dzień jej nabycia przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę (jak było do momentu zmiany). Powoduje to, że w wielu przypadkach obowiązek zapłaty podatku przy sprzedaży nieruchomości nie powstanie, ponieważ przeważnie od końca roku kalendarzowego w którym to spadkodawca nabył nieruchomość upływa więcej niż 5 lat.

Do wyliczenia 5-letniego okresu, od którego uzależnione jest opodatkowanie sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku, wliczany jest zatem nie tylko okres posiadania nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkobiercę, który dokonuje sprzedaży, ale także okres posiadania nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkodawcę.

Jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości bądź nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę, do momentu odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkobiercę upłynęło 5 lat - to taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu.

WAŻNE

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. w przypadku dziedziczenia nieruchomości datę nabycia, od jakiej należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, wyznacza rok kalendarzowym w którym spadkodawca nabył nieruchomość.

Pozostając jeszcze w sferze dziedziczenia nieruchomości warto odnieść się do kolejnej czynności prawnej, z którą możemy mieć do czynienia w toku rozdysponowania masą spadkową, a mianowicie z działem spadku.

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 KC dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W sytuacji ,gdy występuje kilku spadkobierców, każdy z nich nabywa własność w całej masie spadkowej w odpowiednim udziale wynikającym z zasad dziedziczenia. Aby doszło do konkretyzacji własności poszczególnych składników i przyznania ich danym spadkobiercom, konieczne jest przeprowadzenie działu spadku. W konsekwencji jedni spadkobiercy tracą prawo własności do składników majątku stanowiących masę spadkową, inni natomiast to prawo własności nabywają.

W świetle powyższego można stwierdzić, że umowa o dział spadku stanowi formę przeniesienia własności danej rzeczy. Czy zatem na skutek działu spadku dochodzi do ponownego nabycia, co z kolei powoduje konieczność obliczania nowe...