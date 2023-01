Nierówności finansowe na świecie. Oxfam apeluje o opodatkowanie bogatych

W ciągu ostatnich 2 lat 1 proc. najbogatszych mieszkańców świata wzbogacił się niemal dwa razy więcej niż reszta świata razem wzięta – wynika z nowych wyliczeń organizacji Oxfam, która wzywa rządy państw do zwiększenia opodatkowania najbardziej zamożnych podatników. Nałożenie na najbogatszych podatku w wysokości do 5 proc. miałoby przynieść ok. 1,7 bln dolarów w skali roku.