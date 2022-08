Niepełny wymiar etatu a staż pracy

Interpelacja nr 34872 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zaliczenia niepełnego wymiaru etatu do stażu pracy

Szanowna Pani Minister,

do mojego biura poselskiego w Rzeszowie zwracają się osoby, które w ostatnim czasie odwiedziły Zakład Ubezpieczeń Społecznych, informując mnie, że co do zasady: jeśli pytają się o swój staż pracy, to słyszą odpowiedź, że jeżeli urodziły się po 1953 r., to nieistotne jest, jak długo pracowały, tylko liczy się kapitał, który zgromadziły. Dopiero po zadaniu bardziej szczegółowych pytań okazuje się, iż: do zapewnienia sobie minimalnej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych potrzebny jest minimalny staż pracy. W tym miejscu uwidacznia się bardzo ważny problem społeczny. Jeżeli dana osoba pracuje przynajmniej na pół etatu, to zalicza się jej do stażu pracy cały rok. W przypadku pracy na mniejszą część etatu niż połowa do stażu pracy zalicza się tylko ten ułamek. W praktyce oznacza to, że jeżeli ktoś pracował na 1/2 etatu przez 10 lat, to ma zaliczone 10 lat stażu pracy, a jeśli np. na 1/4 etatu przez 10 lat, to ma zaliczone tylko 2,5 roku stażu pracy. Rozwiązanie takie jest niesprawiedliwe i nosi cechy dyskryminacji. Właściwym rozwiązaniem byłoby pracę poniżej 1/2 etatu zaliczać do stażu pracy dwukrotnie. Wtedy osoba pracująca np. na 1/4 etatu przez 10 lat do stażu pracy miałaby zaliczone 5 lat stażu pracy.

Wobec powyższego przesyłam postawione powyżej zagadnienia, prosząc o odniesienie się do nich i zajęcie stanowiska.

Czy ministerstwo dostrzega przedstawiony powyżej problem, a jeżeli tak, to w jaki sposób zamierza go rozwiązać?

Posłowie:

Paweł Poncyljusz, Joanna Frydrych, Marta Wcisło

25 lipca 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 34872 w sprawie zaliczenia niepełnego wymiaru etatu do stażu pracy

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 34872 Posła na Sejm RP Pana Pawła Poncyliusza wraz z grupą Posłów w sprawie zaliczenia niepełnego wymiaru etatu do stażu pracy, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Przepisy obowiązujące przed dniem 15 listopada 1991 r. nie przewidywały możliwości zaliczenia do stażu pracy, uprawniającego do świadczeń emerytalno-rentowych, okresu zatrudnienia wykonywanego w wymiarze niższym, niż 1 etatu.

Nabycie prawa do emerytury lub renty - zarówno w oparciu o art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. poz. 6, z późn. zm.),...