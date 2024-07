Nieobecność pracownika w pracy a składki ZUS od grupowego ubezpieczenia na życie

Przychody pracownika ze stosunku pracy, które uzyskuje on w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jedynie wówczas, gdy z przepisów wewnętrznych regulujących kwestie wynagradzania pracowników wynika jednoznacznie prawo pracownika do tych świadczeń za ten okres. W przypadku więc, gdyby regulacji tego typu nie było u danego pracodawcy przychody, które pracownik otrzymuje w okresie choroby lub w okresie pobierania zasiłków stanowić będą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

We wniosku o interpretację pracodawca wskazał, że planuje zawrzeć umowę na Grupowe Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie, tzw. pakiet Medyczny z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i korzystania ze świadczeń będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych objętych ubezpieczeniem po cenie niższej niż detaliczna. Składka miesięczna będzie finansowana zarówno przez zakład pracy i pracownika. Powyższe zapisy zostały wprowadzone do obowiązującego w firmie regulaminu wynagradzania. Zapisy regulaminu zostały również uzupełnione o pracowników w okresie pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, a także w okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopów wychowawczych. Wartość dofinansowania przez zakład pracy będzie stanowiła przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem pracodawcy, różnica, którą chce opłacać za pracownika w okresie pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, a także w okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopów wychowawczych będzie wprawdzie przychodem tych pracowników w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nie będzie ona stanowiła podstawy wymiary składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z powyższym pracodawca zapytał, czy stanowisko to jest prawidłowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał rację pracodawcy. W wydanej interpretacji ZUS stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem p...