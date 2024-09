Niekorzystna zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców bez konsultacji z przedsiębiorcami

Niedochowanie podstawowych reguł procesu legislacyjnego, nieproporcjonalne ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, istotne naruszenie zasady swobody umów – oto zarzuty przedsiębiorców wobec najnowszej wersji projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W piśmie do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk Rzeczniczka MŚP Agnieszka Majewska zgłasza zastrzeżenia do przepisu dopuszczającego zatrudnianie cudzoziemców wyłącznie na podstawie umowy o pracę, co jest fundamentalną zmianą w stosunku do stanu obecnego, gdy cudzoziemcy mogą być zatrudniani także na podstawie umowy cywilnoprawnej (zwłaszcza umowy zlecenia).