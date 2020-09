Nie można wystawić firmie faktury do paragonu bez NIP

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej wysyłkowej poprzez popularne platformy internetowe. Dokonując na nich zakupu klienci będący podatnikami VAT czasami zapominają zaznaczyć opcję „prośba o fakturę”, co skutkuje wystawieniem przez spółkę do takiej transakcji paragonu fiskalnego bez NIP. Swój błąd kupujący często uzmysławia sobie już po otrzymaniu towaru (a wraz z nim paragonu). Chce wówczas odesłać paragon i wysuwa pod adresem spółki roszczenie aby spółka zrobiła zwrot do tego paragonu, a następnie wystawiła fakturę do dokonanej wcześniej dostawy towaru.

Spółka chciała wiedzieć czy możliwe jest skorygowanie obrotu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej o wartość ww. paragonu a następnie wystawienie faktury o takiej samej wartości, do tej samej transakcji. W opinii spółki możliwe jest wystawienie faktury do tej samej transakcji. Opisywane zdarzenie gospodarcze nosi bowiem znamiona oczywistej pomyłki w ewidencji, która, gdyby sprzedaż była dokonywana w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej spółki nie miałaby miejsca, albo byłaby od razu wykryta. Wymaganie od klientów odsyłania towaru i zakup nowego, tak aby zastosowanie miał § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas niesie taki sam skutek podatkowo-gospodarczy a wiąże się z niepotrzebnymi komplikacjami dla nabywcy (który musi odsyłać towar).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

W pierwszej kolejności oceny wymaga to, czy błędy dotyczące zaewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz nabywców, będących podatnikami podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej zakończonej wystawieniem paragonów fiskalnych bez NIP mogą stanowić oczywiste omyłki, o których mowa w ww. przepisach. Należy podkreślić, że ewidencja, o której mowa w ww. przepisie dot. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego, co wynika wprost z zapisu z § 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, i wymaga ponownego zaewidencjonowania sprzedaży w prawidłowej wysokości - § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia. Ww. ewidencja dotyczy zatem oczywistych pomyłek, które odnoszą się do wartości i przedmiotu sprzedaży. Nie można przyjąć, że korygowanie numeru NIP poprzez jego „uzupełnienie” (wobec braku tego numeru na paragonie) będzie stanowiło &bdquo...