Nie można badać trzeźwość pracownika bez uzasadnienia i konieczności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie kwestionuje potrzeby pracodawców w zakresie przeprowadzania kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Należy jednak pamiętać, iż poszanowanie dóbr osobistych pracownika należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracodawca jest bowiem obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Oznacza to, iż stosowanie takiej kontroli przez pracodawcę powinno mieć swoje uzasadnienie i być stosowane w przypadkach koniecznych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.