Nie ma spadku, nie ma podatku?

W związku z zadziwiającą, szokującą i budzącą wątpliwości natury, nie tylko prawnej ale i etycznej, praktyką Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w sprawie znak: 1012-SPM.4104.178.2018 pozwalam sobie skierować do p. ministra niniejsze zapytanie. Sprawa dotyczy spadku przejętego pierwotnie, w drodze przestępstwa, przez osoby nieuprawnione, a następnie, postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydziału Odwoławczego zmienionego w ten sposób, że przyznany został on prawowitym spadkobiercom E. Ch. oraz G. T. Niestety, stanowiąca masę spadkową kamienica została wcześniej sprzedana, a obecnie trwa postępowanie sądowe zmierzające do unieważnienia umowy sprzedaży. W konsekwencji tego prawowici spadkobiercy, rzeczoną masą spadkową nie dysponują i nigdy nie dysponowali. W związku z tym wnosili o zawieszenie procedury skarbowej do momentu, w którym nastąpi rozstrzygnięcie sądowe, a spadek w sensie faktycznym i materialnym zostanie im przekazany. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi Łódź-Polesie odmawia zawieszenia sprawy, mimo świadomości, że ww. państwo padli ofiarą przestępstwa i mimo korzystnej dla nich decyzji sądowej, uznającej ich prawo do spadku, nie weszli w jego faktyczne i materialne posiadanie. Co więcej, w piśmie z dnia 20.01.2020 r., UNP L0050521728 dokonuje zadziwiających interpretacji przepisów, wskazując (sic!) luki w ustawie, a wszelkie wątpliwości interpretując na niekorzyść spadkobierców, a czasem stawiając tezy, o których interpretację i ocenę chciałbym niniejszym pismem prosić pana ministra.

W związku z powyższym, mając na uwadze rażące naruszenie konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej: „art. 2. Konstytucji RP. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” zwracam się do pana ministra z apelem o objęcie kontrolą rzeczonego postępowania skarbowego, jednocześnie prosząc o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w Pana ocenie żądanie zapłacenia podatku od spadku, który w sensie faktycznym i materialnym, na skutek działań przestępczych, nie został nigdy nabyty, jest zgodne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej? Czy teza naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, że spadek po zmarłym nabywa się w chwili jego śmierci, jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym? Czy też nabycie spadku następuje dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego i rzeczywistym przejęciu masy spadkowej? Czy, odnosząc się do wskazanego przez naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, braku w ustawie o podatku i spadkach wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem „nabycia”, przygotuje Pan zmiany w ustawie, które uniemożliwią w przyszłości działania urzędników stające, w moim odczuciu, w sprzeczności z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej?

