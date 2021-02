Nie dla przyspieszonego zwrotu VAT dla przedsiębiorców

Generalne skrócenie obecnie obowiązujących terminów ustawowych mogłoby generować ryzyko ewentualnych nadużyć nawet w normalnych okolicznościach. Pozbawiłoby to bowiem naczelników urzędów skarbowych, w uzasadnionych przypadkach, niezbędnego czasu na weryfikację rozliczenia podatnika. W czasie pandemii koronawirusa skracanie terminów jest jeszcze bardziej ryzykowne, biorąc pod uwagę fakt, że liczba pracowników wykonujących swoje obowiązki w urzędach skarbowych jest coraz bardziej ograniczona - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 17972 do ministra finansów w sprawie przyspieszenia zwrotu nadpłaconego podatku dla przedsiębiorców

Szanowny Panie Ministrze,

polscy przedsiębiorcy ponoszą ogromną cenę wprowadzonych przez rząd i utrzymywanych od kilku miesięcy ograniczeń praw i wolności obywatelskich, w tym swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu z nich znajduje się na skraju bankructwa. Firmy zamknięte na skutek wprowadzonego w listopadzie „lockdownu” do dziś nie otrzymały środków z nowej puli pomocy obiecywanej przez rząd, a nawet gdy już te środki się pojawią, trafią tylko do nielicznych branż. Pewną ulgą w tej bardzo trudnej sytuacji byłaby dla przedsiębiorców możliwość jak najszybszego otrzymania zwrotu podatku nadpłaconego za ubiegły rok. Niestety, rząd nie zmienił zasad rocznego rozliczenia podatku: termin do zwrotu nadpłaty - trzy miesiące w przypadku zeznań papierowych i 45 dni w przypadku elektronicznych - będzie biegł dopiero od 15 lutego, nawet jeśli przedsiębiorca złoży zeznanie wcześniej.