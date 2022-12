Nie będzie wyższego limitu zwolnienia podmiotowego z VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT jest opcją przewidzianą w dyrektywie VAT. Państwa Członkowskie mogą, ale nie muszą jej wdrażać. Polska skorzystała z tej możliwości. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do końca 2016 r. limit wynosił 150 000 zł. Na mocy decyzji Rady (UE) nr 2021/17803 limit zwolnienia z VAT w Polsce wynosi 200 000 zł - obecna decyzja derogacyjna umożliwia stosowanie tego progu do 31 grudnia 2024 r. Z uwagi na obowiązującą decyzję Rady (UE) nr 2021/1780, Ministerstwo Finansów nie przewiduje modyfikacji preferencji udzielonej na podstawie ww. decyzji, tj. podwyższenia ww. limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT, do końca 2024 r.