Nie będzie gwarantowanej minimalnej podwyżki emerytur?

Zdaniem Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1200 do 1250 zł brutto, czyli o 20 zł mniej niż obiecywano w 2019 roku. W dodatku, na waloryzację składają się dwie kwestie - inflacja w gospodarstwach emeryckich i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku. Według prognoz rządu wskaźnik waloryzacji wyniesie 3,84 proc., co spowoduje wzrost najniższych świadczeń o 46,08 zł. W takim przypadku państwo dołoży emerytom i rencistom zaledwie 3,92 zł brutto.