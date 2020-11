Netting nie pozbawia kosztów

W przypadku kompensaty nie mamy do czynienia z płatnością. Dochodzi co prawda do uregulowania w całości lub części zobowiązania (wygaśnięcia zobowiązania), to jednak czynność ta nie może być utożsamiana z płatnością. Przyjęcie, że przepisy odnoszą się do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, mogłoby oznaczać zastosowanie wykładni rozszerzającej. Zatem, rozliczanie zobowiązań dokonywanych za pośrednictwem systemu nettingu w przypadku transakcji o wartości równej lub wyższej 15 000 zł nie będzie skutkowało wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów.