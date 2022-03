Nastroje w firmach wyraźnie bardziej pesymistyczne

Badanie zostało przeprowadzone przez ZPP wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Najnowsza edycja tego cyklicznego badania pokazuje spadek indeksu nastrojów gospodarczych do 34,4 pkt. Oznacza to pogorszenie o 12,1 pkt względem drugiego półrocza 2021 r.

– Odczyt naszego badania, dotyczący pierwszego półrocza br., jest niestety rekordowo niski, co oznacza, że firmy patrzą w przyszłość z pesymizmem. Prawdopodobnie wynika to z dużej niepewności odnośnie do przyszłości. Firmy raczej negatywnie oceniają perspektywę koniunktury gospodarczej w najbliższym czasie, obawiają się jej pogorszenia, boją się recesji, kryzysu albo w najlepszym wypadku gospodarczej stagnacji. Tak więc nastroje nie są dobre, skłonność firm do inwestowania też jest rekordowo niska – wskazał w ...