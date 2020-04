Naruszenia związane z koronawirusem – pracodawcy muszą liczyć się z karami

Zgodnie z obowiązującym prawem, za niedostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych oraz rządu ws. bezpieczeństwa dotyczącego koronawirusa pracodawcy mogą zostać ukarani finansowo (do 30 tys. zł). W przypadku, kiedy zaniechanie może prowadzić rozprzestrzeniania się epidemii, możliwa jest także odpowiedzialność karna (do 8 lat pozbawienia wolności).

– Menadżerowie i osoby kierujące komórkami organizacyjnymi w firmach muszą w tej chwili zachować daleko idącą czujność. Oczywiście w pierwszej kolejności wszyscy myślą o zachowaniu płynności finansowej i zabezpieczeniu bieżących faktur, płatności i należności. Najpierw jednak należy zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz interesariuszy w ogóle –...